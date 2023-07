Paket-Lkw kippt um: Langer Stau auf der B2

Mertingen/Nordendorf

Bei einem Unfall auf der B2 bei Mertingen ist am frühen Dienstagabend ein Lkw-Anhänger erst auf die Leitplanke geraten und dann umgekippt.

Plus Der Lkw-Unfall am Dienstagabend auf der B2 zwischen Nordendorf und Mertingen ist folgenreich: Langer Stau und viele Pakete, die verspätet ankommen.

Ein Lkw-Fahrer hat am frühen Dienstagabend auf der B2 bei Mertingen einen Unfall verursacht, der in mehrfacher Hinsicht folgenreich war. Die Bundesstraße ist zwischen Nordendorf und Mertingen in nördlicher Richtung für einige Zeit komplett gesperrt.

Nach Auskunft der Polizei verlor gegen 17.15 Uhr der 23-Jährige die Kontrolle über den Lastzug. Grund dafür könnte nach ersten Erkenntnissen eine Unachtsamkeit gewesen sein. Der Laster geriet etwa 400 Meter vor der Anschlussstelle Mertingen nach rechts ins Bankett. Zwar gelang es dem Fahrer, die Zugmaschine zurück auf die Fahrbahn zu lenken, jedoch geriet der Anhänger am Beginn der Leitplanke auf diese, walzte die Metallkonstruktion auf stattlicher Länge nieder, kippte zur Straße hin um und blieb quer über beide Fahrbahnen in Richtung Donauwörth auf der Seite liegen.

