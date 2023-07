Mertingen/Nordendorf

Viele Menschen stecken nach Lkw-Unfall über zwei Stunden auf B2 fest

Plus Der Unfall eines Lastwagens nahe Mertingen hat auch einen Tag später noch Nachwirkungen. Dabei geht es um das Verhindern eines Schadens für die Umwelt.

Der Lkw-Unfall am frühen Montagabend bei Mertingen hat Hunderten von Verkehrsteilnehmern eine stundenlange Zwangspause auf der B2 beschert. Es bildete sich ein etwa sieben Kilometer langer Rückstau, der bis Nordendorf reichte. Nachwirkungen des Unglücks gab es auch noch am Dienstag. Dabei stand der Schutz der Umwelt im Mittelpunkt.

Verursacht hatte den Unfall ein Lkw-Fahrer. Der 23-Jährige, der von Augsburg her in Richtung Donauwörth unterwegs war, verlor wohl durch eine Unaufmerksamkeit gegen 17.15 Uhr die Kontrolle über den Lastzug. Der geriet ins Bankett. Am Beginn einer Leitplanke wurde der Tank des Lasters aufgerissen und es ergossen sich auf den folgenden rund 150 Metern fast 800 Liter Diesel über den Asphalt. Ein Teil davon sickerte ins Erdreich entlang der Straße. Der mit DHL-Paketen voll beladene Anhänger walzte die Leitplanke auf stattlicher Länge nieder, kippte um und blockierte beide Fahrspuren in Richtung Donauwörth.

