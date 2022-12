Mertingen/Nordendorf

11:57 Uhr

Zwei Ärztinnen mildern die Hausarzt-Not in Nordschwaben

Plus Gute Nachrichten für die medizinische Versorgung in der Region: In Mertingen und Nordendorf werden Hausarztpraxen gestärkt.

Von Helmut Bissinger

Ab dem 2. Januar ergibt sich in der Hausarzt-Praxis von Vera Appl-Gärtner in Mertingen eine Veränderung: Die 52-Jährige erhält mit Martina Wippel eine Partnerin in der Praxis. Beide Ärztinnen werden die Praxis dann gemeinsam selbstständig führen. „Das bringt verwaltungsmäßig etliche Vorteile“, sagt Appl-Gärtner. Beide Medizinerinnen eröffnen zu Beginn des neuen Jahres auch eine Hausarzt-Praxis in Nordendorf. Eine der beiden wird jeweils in einer Ortschaft vor Ort sein.

