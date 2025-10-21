Obst- und Gartenbauverein: Gärtnertradition mit sozialem Engagement

Wenn sich im Herbst die Beete leeren und beim traditionellen Staudentausch des Obst- und Gartenbauvereins Mertingen reges Treiben herrscht, geht es längst nicht nur um Pflanzen, sondern auch um gelebte Nächstenliebe. Jahr für Jahr nutzt der Verein diese Gelegenheit, um eine Spende an den Bunten Kreis Augsburg zu übergeben. Auch heuer setzte sich die Tradition fort: Kürzlich überreichte Vorsitzender Siegfried Wiche eine Summe in Höhe von 1250 Euro an Susanne Eser vom Bunten Kreis. Mit sichtlicher Freude berichtete Wiche, dass der Verein damit einen besonderen Meilenstein erreichte: „In diesem Jahr haben wir die Gesamtspendensumme von 20.000 Euro überschritten – eine Zuwendung, auf die unsere Mitglieder und Unterstützer stolz sein können.“

Bereits seit 30 Jahren engagiert sich der Obst- und Gartenbauverein für den Bunten Kreis, einer Sozialeinrichtung an der Kinderklinik des Universitätsklinikums Augsburg, die Familien mit chronisch, krebs- oder schwerstkranken Kindern und Jugendlichen in der Region Schwaben betreut. Sobald die kleinen Patienten aus der Klinik entlassen werden, begleiten die Fachkräfte die Familien zuhause und stehen ihnen mit Rat, praktischer Hilfe und emotionaler Unterstützung zur Seite. So auch Kinderkrankenschwester Susanne Eser, die die diesjährige Spende dankbar in Empfang nahm. „Ziel ist es, den Alltag der Familie zu erleichtern und die kranken Kinder bestmöglich zu betreuen und zu fördern.“

Die Spendengelder aus Mertingen entstehen aus vielen kleinen, aber herzlichen Gesten und summieren sich zu einem beachtlichen Ergebnis: beim Stauden und Pflanzentausch, für die Kräuterbüschel sowie für Kaffee und selbstgebackenen Kuchen bei Veranstaltungen. Siegfried Wiche und der gesamte Vorstand sprechen allen Bürgerinnen und Bürgern, deren Unterstützung diese Hilfe erst möglich macht, ihren herzlichen Dank aus.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!