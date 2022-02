Ohne gültigen Führerschein am Steuer gesessen

Die Polizei kontrolliert in Mertingen einen Autofahrer. Dieser zeigt einen rumänischen Führerschein, der aber nicht mehr gültig war.

Beamte der Polizeiinspektion Rain haben am Montagabend gegen 20.25 Uhr in Mertingen einen osteuropäischen Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei händigte der Mann den Gesetzeshütern einen rumänischen Führerschein aus. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer bereits seit Anfang Februar 2021 ununterbrochen in der Bundesrepublik Deutschland wohnt. Der Führerschein verlor somit seine Gültigkeit und berechtigte den Mann nicht, ein Fahrzeug auf öffentlichem Verkehrsgrund zu führen. Die rumänische Fahrerlaubnis berechtigt das Führen eines Kfz nur sechs Monate nach Zuzug in die BRD. Danach läuft sie ab und muss umgeschrieben werden. Der Mann muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. (AZ)