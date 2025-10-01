Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Mertingen plant Neugestaltung des Pfennigbäck-Gebäudes: Fachplaner gefordert

Mertingen

Fachplanung und Neugestaltung: Gemeinderat Mertingen diskutiert Zukunft des Pfennigbäck-Gebäudes

Im Mertinger Gemeinderat gibt es viele Ideen für den Standort. Wie können das Gebäude und der umliegende Bereich in der Nähe zur Pfarrkirche gestaltet werden?
Von Helmut Bissinger
    • |
    • |
    • |
    Die Zukunft des Pfennigbäck-Gebäudes in Mertingen spielt eine maßgebliche Rolle bei der Neugestaltung des Platzes am Pfarrheim.
    Die Zukunft des Pfennigbäck-Gebäudes in Mertingen spielt eine maßgebliche Rolle bei der Neugestaltung des Platzes am Pfarrheim. Foto: Helmut Bissinger

    Im Prinzip ist man sich im Mertinger Gemeinderat einig, doch wie lässt sich der Wunsch verwirklichen? Seit zwei Jahren gibt es über die Zukunft des Pfennigbäck-Gebäudes Diskussionen. Ein Arbeitskreis wurde eingesetzt, doch ohne konkrete Ergebnisse. Nun will man einen anderen Weg gehen: Mehrere Gemeinderatsmitglieder forderten, einen Fachplaner zu beauftragen. Das Ziel: Wie können Gebäude und umliegender Bereich in Nachbarschaft zur Pfarrkirche neu gestaltet werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden