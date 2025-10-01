Fachplanung und Neugestaltung: Gemeinderat Mertingen diskutiert Zukunft des Pfennigbäck-Gebäudes

Im Prinzip ist man sich im Mertinger Gemeinderat einig, doch wie lässt sich der Wunsch verwirklichen? Seit zwei Jahren gibt es über die Zukunft des Pfennigbäck-Gebäudes Diskussionen. Ein Arbeitskreis wurde eingesetzt, doch ohne konkrete Ergebnisse. Nun will man einen anderen Weg gehen: Mehrere Gemeinderatsmitglieder forderten, einen Fachplaner zu beauftragen. Das Ziel: Wie können Gebäude und umliegender Bereich in Nachbarschaft zur Pfarrkirche neu gestaltet werden.
