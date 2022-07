Polizei meldet Einsätze rund um Hangover-Party in Mertingen

Rund um die Hangover-Party in Mertingen meldet die Polizei Rain zwei Einsätze. Dabei handelt es sich um Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung.

Am Samstag ist es gegen 0.05 Uhr in Mertingen zu einer Körperverletzung rund um die dortige Hangover-Party gekommen. Ein 20-Jähriger aus dem Landkreis schlug einen 29 Jahre alten Mann aus Donauwörth nach einem Streit mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt leichtere Verletzungen. Nachdem der junge Täter weiterhin aggressiv war, wurde er von dem Festgelände verwiesen.

Etwas später kam es zu einem weiteren Einsatz, bei dem ein 20-Jähriger gegen 1.10 Uhr die Scheibe eines Autos nahe des Geländes der Hangover-Party eingeschlagen hatte. Danach fiel er weiter negativ auf, als er sich auch gegenüber den eingetroffenen Polizisten nicht beherrschen konnte. Diese beschimpfte er laut den Beamten als "Hurensöhne". Für den jungen Mann, der stark betrunken war, hatte das Konsequenzen. Neben einer Anzeige wurde er in Gewahrsam genommen und musste die Nacht, nachdem er weiterhin sehr aggressiv war, in einer Zelle verbringen. Der Arrest wurde durch einen Richter bestätigt. Der Schaden an dem Auto beträgt mindestens 500 Euro. (AZ)