Preisverleihung Bücherrallye Juli 2024

Endlich war es soweit, die 10 Gewinner der Bücherrallye 2024 die im Juli mit dem Thema „Die Welt der wilden Tiere“ stattfand, konnten gezogen werden. Tolle Preise, von einer Eselwanderung mit DON-KEY-Tours Nördlingen, einem Besuch im Museum Solnhofen und Eintrittskarten für den Augsburger Zoo, bis hin zu einem Besuch in der Falknerei Kühnle in Munningen wurden verlost. Unter dem Applaus der anwesenden Eltern und Omas gratulierte Doris Weber allen glücklichen Gewinnern - Romy, Samuel, Magdalena, Lina, Raphael, Pepe, Lennart, Maximilian, Felix und Clara - ganz herzlich und bedankte sich für die rege Teilnahme an der Aktion. Außerdem gilt unser großes Dankeschön den Spendern der Preise „rund um die wilden Tiere“.

