Mertingen

16:39 Uhr

Radfahrer stirbt nach Unfall in Mertingen in Klinik

Plus Ein 85-Jähriger ist das zweite Unfall-Todesopfer in diesem Jahr im Landkreis Donau-Ries. Dabei sah es zunächst gar nicht so schlimm aus.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Im Landkreis Donau-Ries gibt es in diesem Jahr ein zweites Verkehrsunfall-Todesopfer. Ein 85-Jähriger aus einer Gemeinde im Süden des Kreises starb rund drei Wochen nach einem Unglück, das sich bei Mertingen ereignet hat.

Der verhängnisvolle Unfall passierte am 20. März, jedoch deutete zunächst nichts auf derart dramatische Folgen hin. Der Rentner war nach Erkenntnissen der Polizei an jenem Nachmittag gegen 15 Uhr mit einem Fahrrad auf dem Radweg parallel zur Staatsstraße bei Mertingen unterwegs. Diese wollte er dann unvermittelt überqueren. Dabei übersah der Senior ein Auto, das eine 51-jährige aus dem Lechgebiet steuerte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen