Randale am Mertinger Baggersee

Am Mertinger Baggersee haben Unbekannte randaliert. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Mertingen haben Unbekannte am Mittwoch oder Donnerstag randaliert. Die Täter warfen laut Polizei einen Rettungsring in den Baggersee. Die Gesuchten nahmen am westlichen Ufer des Gewässers nicht nur den Ring mit Sicherungsleine von der Halterung, sondern rissen auch den Aufbewahrungskasten des Rettungsrings ab. Der Kasten warfen sie danach ebenfalls in den See. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Rain unter der Telefon 09090/7007-0 entgegen. Die Dienststelle ermittelt wegen Sachbeschädigung. (AZ)