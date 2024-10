Regionaltreffen der Partnerschaftskomitees in Mertingen

Jumelage Mertingen und Sainte-Pazanne Die Vorsitzende des Mertinger Partnerschaftskomitee, Christine Riepold, begrüßte 30 Personen aus den Landkreisen Donauries, Dillingen, Aichach-Friedberg und Augsburg. Über 21 Partnerschaftskomitees aus der Region waren eingeladen, um sich fachlich auszutauschen. Sie stellte die Gemeinde Mertingen und die französische Partnergemeinde Sainte-Pazanne vor und berichtete über die gegenseitigen Besuche und den Schüleraustausch, der bereits seit 2015 stattfindet. Erfahrungsaustausch Laut https://france-allemagne.fr bestehen gegenwärtig etwa 2200 kommunale Partnerschaften zwischen Deutschland und Frankreich. Wie Mertingen finden sich auch viele Kommunen aus dem Umkreis auf dieser Liste wieder. Und obwohl die Partnerschaftskomitees in den einzelnen Kommunen unterschiedlich strukturiert sind, treiben doch alle die gleichen Themen um: Es geht um Unterbringung, Programmangebot, nachhaltige Nachwuchsgewinnung, Finanzierung, etc. Mertingen wird im August 2025 das 50-jährige Jubiläum mit der Partnergemeinde Sainte-Pazanne feiern. Ein Meilenstein der Partnerschaft und sicher eines der Höhepunkt im Dorfleben. „Wie organisiere ich ein 50. Jubiläum mit über 300 Menschen?“ war Hauptthemen des Treffens. Andrea Gärtner aus Meitingen berichtete über das 50. Jubiläum, das erst kürzlich im Mai 2024 gefeiert wurde. Nordendorf feierte im Sommer 2023 mit dem ganzen Dorf das 50-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Bièsles. Estelle Oelgrey berichtete über die komplexe Organisation. Mertinger Student in Dunkerque / Dünkirchen Adrian Grebien referierte über seine Zeit in Dunkerque. Er studiert Lehramt und hat 2023 über Erasmus am Programm „Pädagogischer Austauschdienst“ teilgenommen. Sein Fazit fiel überaus positiv aus und endete mit der Empfehlung, dieses Angebot zu nutzen. Zum Regionaltreffen 2025 lud Annabelle Domnick nach Gersthofen ein, wo seit Jahren erfolgreich Jugendaustausche stattfinden. „Jugendaustausch“ wird dann das Hauptthema sein. (AZ)

Partnerschaftskomitee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jumelage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis