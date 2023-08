Rentnerin wird in Mertingen Opfer von Trickbetrügern

Mit einer besonders dreisten Masche sind Trickbetrüger in Mertingen vorgegangen. Einer 75-Jährigen wurde dabei wertvoller Schmuck entwendet.

Am Freitagnachmittag ist eine 75-Jährige aus Mertingen Opfer von Trickbetrügern geworden. Ein angeblicher Arbeiter klingelte an der Wohnungstüre der Geschädigten und teilte dieser mit, dass er bei Arbeiten außerhalb des Anwesens das Wasserrohr beschädigt habe. Anschließend erklärte er, dass er überprüfen müsse, ob die Wasserleitung im Haus noch in Ordnung sei. Er lockte die Geschädigte zum Wasseranschluss in den Keller des Hauses und forderte die Dame auf, den Wasserdruck im Auge zu behalten.

Rentnerin wartet im Keller, während die Trickdiebe ihren Schmuck stehlen

Zeitgleich ging der bislang unbekannte Täter wieder nach oben und öffnete für einen Komplizen die Haustüre. Während die Rentnerin im Keller wartete, entwendeten die beiden Täter Schmuck im Wert von rund 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise, wer am Freitag in Mertingen verdächtige Personen beobachtet hat. Es ist anzunehmen, dass die Masche auch bei anderen Haushalten versucht wurde. (AZ)