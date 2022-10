Sängerbrüder stellen sich in der Heimat ihres Vaters vor

Plus Maximilian und Matthias Lika haben Wurzeln, die nach Mertingen reichen. Die Söhne des Sängers Peter Lika zeigen, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt.

Natürlich sind sie keine Mertinger mehr, doch kennen sie Ort und Umgebung bestens – stammt doch ihr Vater von dort, und sie haben auch ihren Großvater im Ort häufig besucht: Maximilian und Matthias Lika, zwei Söhne von Peter Lika, haben sehr erfolgreich ihre Sängerkarriere gestartet. Damit sind sie in die Fußstapfen ihres Vaters getreten, der bei den Regensburger Domspatzen war und später als Mitglied des bayerischen Rundfunkchors mit prägnanten Bassstimme weltweit mit den berühmtesten Dirigenten und Orchestern gearbeitet hat.