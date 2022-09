Zwei Arbeiter werden bei Betriebsunfällen verletzt

In Firmen in Sallach und in Mertingen werden zwei Männer verletzt. Einer wird von einem schweren Anbauteil getroffen, der andere sägt sich in den Daumen.

Zwei Betriebsunfälle meldet die Polizeiinspektion Rain. Einer davon ereignete sich am Montagmorgen in Sallach. Ein 35-Jähriger wollte nach Auskunft der Beamten im Frontbereich eines Gabelstaplers ein 250 Kilogramm schweres Anbauteil anbringen. Da dieses nicht genau in eine Halterung passte, musste er den Anbau zur weiteren Sicherung mit einer Eisenstange anheben. Durch das Hebeln rutschte das Anbauteil jedoch nicht in die Halterung, sondern von dort heraus und fiel zu Boden. Dabei wurde der 35-Jährige leicht am rechten Arm und linken Bein verletzt.

Ein weiterer Betriebsunfall trug sich, ebenfalls am Montagvormittag, in einer Firma im Gewerbepark Ost in Mertingen zu. Ein 21-jähriger Arbeiter bediente in der Werkshalle eine Kreissäge und schnitt sich im Rahmen seiner Arbeit in den linken Daumen. Laut ersten Erkenntnissen der Gesetzeshüter wurde der 21-Jährige aber nur leicht verletzt. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben