Mertingen

Sarah Jung aus Mertingen ist Junior-Botschafterin in den USA

Sarah Jung (Zweite von links) aus Mertingen ist mit einem Stipendium des Deutschen Bundestages in Las Vegas. Als eine von knapp 300 Schülerinnen lebt sie bei einer Gastfamilie - hier beim gemeinsamen Ausflug an den Grand Canyon. Aber sie soll den Menschen in den USA auch die deutsche Kultur näherbringen.

Plus Sarah Jung aus Mertingen studiert mit Stipendium ein Jahr in den USA, genauer in Las Vegas. Dort hat sie aber noch eine andere Aufgabe - im Auftrag Deutschlands.

Von Celine Theiss

Viele junge Menschen hegen den Traum, für einige Monate im Ausland zu leben. Egal, ob USA, Australien oder Neuseeland. Sarah Jung aus Mertingen bekam durch ein Stipendium des parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) die Möglichkeit, ein Jahr in Las Vegas zu leben. Doch sie ist nicht dort, um Urlaub zu machen.

