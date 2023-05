Sauber geregelt? Diese Verflechtung gibt es bei der Mertinger Wärmeversorgung

Plus Jörg Baumgärtner macht beides: Wie sich die Arbeit als Mertingens Kämmerer und als Geschäftsführer von Protherm vereinbaren lässt. Ein Konstrukt im Blickpunkt.

In ihrem Bemühen um mehr Eigenständigkeit bei der Energieversorgung setzt Mertingen verstärkt auf die Zusammenarbeit mit der Protherm GmbH. Die Firma wurde von der Gemeinde und dem Unternehmen GP Joule gegründet, um den Ausbau des Wärmenetzwerks voranzubringen. Auf der Internetseite können Bürgerinnen und Bürger ein Formular für den Anschluss ans Nahwärmenetz ausfüllen. Jörg Baumgärtner ist Geschäftsführer des Unternehmens und gleichzeitig Mertingens Kämmerer.

"Es ist eine Verflechtung, die sauber geregelt und zu einem Erfolgsmodell geworden ist", sagt er. Baumgärtner hat bereits mehrmals im Gemeinderat das "Konstrukt" erklärt. Dennoch kommt es gelegentlich zu Rückfragen, neuerdings sogar zur Forderung eines einzelnen Bürgers "eine klarere Trennung" vorzunehmen.