Schnuppervoltigieren

"Das Glück der Erde, liegt ja bekanntlich auf dem Rücken der Pferde" - das konnten auch 15 Mertinger Kinder in den Sommerferien feststellen. Der Reit- und Fahrverein Donauwörth-Mertingen lud zum Ferienprogramm auf die Hagenmühle ein. Die Kinder durften in ein typisches Voltigier-Training hineinschnuppern. Zuerst konnten sie beim beim Putzen und Führen das Voltigierpferd Johnny kennenlernen. Nach dem gemeinsamen Aufwärmen wurde auf dem Movie - einem galoppierenden Holzpferd und Johnny voltigiert. Dabei lernten die Kinder schon einige Voltigierübungen wie Grundsitz und Fahne.

