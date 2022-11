Seit 65 Jahren hält dieses Ehepaar aus Mertingen eisern zusammen

Plus In Mertingen feiert das Ehepaar Heger ihre Eiserne Hochzeit und beweist, dass Zusammenhalt über Jahrzehnte funktionieren kann.

Der November 2022 hat für das Ehepaar Heger aus Mertingen gleich zwei ungewöhnliche Jubeltage parat: Franz Heger feiert am 25. November seinen 90. Geburtstag und am 23. November ist er mit seiner Frau Margarete, geborene Reißig, stattliche 65 Jahre verheiratet. Zur Eisernen Hochzeit gratulierte sogar Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.