Senior baut Unfall - er hat seit 13 Jahren keinen Führerschein

Der Mann und seine Frau werden bei der Kollision mit Mülltonnen und Strommast in Mertingen verletzt. Das Auto gehört der Tochter. Auch gegen sie ermittelt die Polizei.

Schaden in Höhe von 30.000 Euro und zwei Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der am Mittwochvormittag mitten in Mertingen passierte. Wie die zuständige Polizei Rain miteilt, war ein Senior am Steuer seines Autos zusammen mit seiner Ehefrau in der Bahnhofstraße unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er auf Höhe der Hausnummer 45 die Kontrolle über sein Fahrzeug, rammte drei Mülltonnen und einen Betonmast für Stromleitungen. Dabei wurde eine Achse des Pkw abgerissen und das Fahrzeug schlitterte noch über den Gehweg. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Wertingen gebracht. Seine Ehefrau kam mit Wunden an Beinen und Armen in die Donau-Ries Klinik nach Donauwörth.

Als die Polizeibeamten den Unfall aufnahmen, stellten sie fest, dass der Unfallverursacher schon seit dem Jahr 2011 keine gültige Fahrerlaubnis mehr besitzt. Diese war ihm wegen Trunkenheit im Verkehr entzogen worden. Mehrere Anträge auf Wiedererteilung der Fahrerlaubnis wurde seitdem abgelehnt. Gegen den Senior wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Da der Pkw des Unfallverursachers auf seine Tochter zugelassen ist, wird zudem gegen die Tochter wegen Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (AZ)