Sigel beteiligt sich am Aktionstag Schichtwechsel

Kürzlich nahm Sigel erstmals am bundesweiten Aktionstag „Schichtwechsel“ teil und öffnete seine Türen für drei Mitarbeitende der Lebenshilfe Donau-Ries. Gemeinsam mit Sigel-Teams aus HR, Marketing, Publishing und den Auszubildenden gestalteten die Gäste Weihnachtskarten – vom ersten Entwurf bis zum Druck. Neben einem gemeinsamen Frühstück und einer Werksführung stand der Tag ganz im Zeichen des kreativen Austauschs und gegenseitigen Lernens. Parallel dazu verbrachte Sigel-Auszubildende Julia Schuster einen Tag in den Werkstätten der Lebenshilfe und erhielt dort spannende Einblicke in die tägliche Arbeit. Der Aktionstag fördert Inklusion, schafft persönliche Begegnungen und stärkt das Verständnis für unterschiedliche Arbeitswelten – ein Gewinn für alle Beteiligten.

