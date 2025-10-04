Sigel erneut bei EcoVadis ausgezeichnet

Die Sigel GmbH wurde im international anerkannten EcoVadis-Nachhaltigkeitsrating erneut mit Bronze ausgezeichnet. Bereits 2024 erhielt das Unternehmen diese Auszeichnung für seine Leistungen in den Bereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Im Vergleich zum Vorjahr konnte Sigel seine Bewertung in zwei Kategorien weiter verbessern. Das EcoVadis-Rating basiert auf 21 Kriterien und orientiert sich an internationalen Standards wie der Global Reporting Initiative, dem UN Global Compact und ISO 26000. Die Bewertung erfolgt branchenspezifisch und wird von einem wissenschaftlichen Komitee überwacht. „Die erneute Auszeichnung bestätigt, dass unser nachhaltiges Handeln auch in herausfordernden Zeiten Bestand hat“, sagt Patricia Köhler, Head of Human Resources bei Sigel. „Nachhaltigkeit verstehen wir als fortlaufenden Prozess, den wir aktiv und verantwortungsvoll gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden gestalten.“

