So kämpft der Brachvogel ums Überleben im Mertinger Ried

Plus Der Brachvogel fühlt sich im Donauried besonders wohl, doch er ist vom Aussterben bedroht. Tierschützer greifen sogar in die Natur ein, um ihn zu retten.

Es ist sechs Uhr morgens, Nebel steigt aus den Wiesen im Mertinger Ried. Drei Männer stehen auf einem Schotterweg, zwei blicken durch Ferngläser, einer steuert eine Drohne. Sie sind auf der Suche nach Brachvögeln. Einer der frühen Vogelbeobachter ist Anton Burnhauser. Lange Zeit hat er für die Regierung von Schwaben in der höheren Naturschutzbehörde gearbeitet und auch nach seiner Pensionierung sorgt er sich um das Überleben der Tiere. „Eigentlich stören wir, wenn wir hier unsere Arbeit machen“, sagt der Rentner.

„Aber wir können die Nester nur schützen, wenn wir wissen, wo sie sind“. Der Brachvogel hat einen markanten, nach unten gebogenen Schnabel, braunes Gefieder und lange Beine. Für den Wiesenbrüter herrschen im Donauried ideale Bedingungen. Das Niedermoor bietet weitläufige, feuchte Wiesen mit viel Platz und Ruhe. Doch die Vögel sind vom Aussterben bedroht. Der Bestand sinkt stetig. Die Tiere benötigen die Feuchtgebiete für ihre Nahrungsaufnahme und Brut. Immer wärmere Jahre mit weniger Niederschlag gefährden das natürliche Umfeld. Zwar werden die Vögel verhältnismäßig alt – bis zu 25 Jahre – aber es kommen zu wenige Jungtiere nach. Deswegen betreiben die Tierschützer diesen Aufwand.