Mertingen

vor 33 Min.

So sieht das Jubiläumsprogramm beim Kulturkreis Mertingen aus

Beliebte Interpreten sind jedes Mal wieder die Akteure des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper. Heuer gastieren sie gleich zweimal in Mertingen.

Plus Die Gruppe um Ulrike Hampp-Weigand organisiert seit 25 Jahren Konzerte. Mit dem neuen Programm beschenkt sie das Publikum und sich selbst mit musikalischen Perlen.

Artikel anhören Shape

Der Kulturkreis Mertingen feiert seinen 25. Geburtstag und beschenkt sich selbst und sein Publikum mit einem Jahresprogramm, das sich sehen lassen kann. Wunderschöne Stimmen, virtuose Instrumentalisten und Kompositionen großer Meister lassen im Jubiläumsjahr erst recht aufhorchen. Initiatorin Ulrike Hampp-Weigand hätte sich in der Geburtsstunde 1998 den Erfolg nicht träumen lassen. "Es war beim ersten Konzert wahrlich nicht absehbar, dass wir einen so langen Atem haben würden", sagt sie. "Aber wir haben alle widerlegt, die uns ein baldiges Ende prophezeit haben. Es ist dem kleinen Kulturkreis Mertingen gelungen, sich in der Kulturregion Donau-Ries zu etablieren. Und darauf sind wir stolz!"

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen