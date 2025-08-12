Sommerfest der "Bipokiste" in Mertingen

Es ist eine Szenerie wie sie in diesem Sommer vielerorts geschieht. Etwa 60 Menschen sitzen zusammen, es gibt Kuchen und Salate, es wird gegrillt. Doch diese Menschen in einem Garten in Mertingen verbindet eine besondere Geschichte. Sie sind Betroffene der bipolaren Störung und deren Angehörige. Hier trifft sich die Selbsthilfegruppe „Bipokiste“ zum alljährlichen Sommerfest. Seit 2008 treffen sich die Betroffenen wöchentlich in Augsburg, seit 2011 gibt es eine Angehörigengruppe, und in der Corona-Pandemie wurde eine Online-Gruppe eingerichtet. Die Selbsthilfegruppe gibt den Teilnehmern zunächst einmal das Gefühl, mit der chronischen Krankheit und ihren Problemen nicht allein zu sein und sich verstanden zu fühlen. Dazu kommt der Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe mit den anderen Betroffenen und Angehörigen. Wichtige Informationen zur Erkrankung, zur Therapie und auch zu rechtlichen Fragen werden geteilt. Nach einiger Zeit lernen die Teilnehmer, sich im im Spiegel der Erfahrungen anderer immer besser selbst zu beobachten und mit ihrer Krankheit besser umzugehen und damit Krankenhausaufenthalte und Krisen zu vermeiden. In der Psychiatrie ist es mittlerweile anerkannt, dass Selbsthilfegruppen ebenso eine Form der Therapie sind wie Gespräche mit Ärzten und Psychotherapeuten. Die Erfahrung zeigt, dass die regelmässige Teilnahme zu einem gesünderen Verlauf beiträgt. Angesichts des Mangels an Psychotherapieplätzen sind die Gruppen auch für die psychiatrische Versorgung besonders wichtig. Beim diesjährigen Sommerfest gab es einen besonderen Besuch. Fünf Radlerinnen der „Mut-Tour“ haben in Mertingen Halt gemacht. Sie setzen sich für die Entstigmatisierung psychisch Kranker ein und haben schon länger Kontakte zur „Bipokiste“. Die Gespräche beim Sommerfest in Mertingen zeigen, dass ein Leben mit einer psychischen Krankheit auch lebenswert und fröhlich sein kann. Infos unter: www.bipokiste.de

