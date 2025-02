Die Auszubildenden der Firma Sigel haben 500 Euro an den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes gespendet. Der Betrag wurde durch den Verkauf von Waffeln auf dem Sigel Nikolausmarkt gesammelt und vom Unternehmen aufgestockt. Alle Mitarbeitenden wurden von Sigel im Dezember zum internen Nikolausmarkt eingeladen. Für das leibliche Wohl war durch Punsch, Bratwurst und vegetarische Schupfnudeln gesorgt. Die Sigel Azubis nutzten die Gelegenheit um Spenden für ihr Herzensprojekt zu sammeln. Sie verkauften selbstgebackene Waffeln und spendeten den Erlös an den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes. Das Unternehmen stockte den Betrag auf 500 Euro auf. Der Wünschewagen erfüllt schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch. Das Team aus ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern bringt diese Menschen noch einmal an ihren Lieblingsort. Das kann ein Ausflug ans Meer, ins Fußballstadion oder zu entfernten Verwandten sein. So individuell wie die letzten Wünsche sind auch die Fahrten des Wünschewagens. Die Spende wurde von Sascha Müller in Mertingen entgegengenommen. Er bedankte sich herzlich bei den Auszubildenden und dem gesamten Unternehmen für die Unterstützung.

