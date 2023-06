Stehen der Milan und die Bürgerbedenken in Mertingen der Windkraft im Weg?

Plus Das Thema Windkraft kommt im Mertinger Gemeinderat gut an. Aber noch überwiegen die Unklarheiten. Welche Hürden schon genommen sind und welche noch bevorstehen.

Grundsätzlich ist der Mertinger Gemeinderat dafür, aber entschieden ist noch lange nichts. Ob im Mertinger Forst durch Windkraft einmal Strom erzeugt wird? Die Antwort auf diese Frage liegt in weiter Ferne. „Wir sind in einer Prüfphase“, erklärte Bürgermeister Veit Meggle im Gemeinderat. Aus den ersten Überlegungen der Flächensicherung sei sehr schnell deutlich geworden, „dass noch vieles unklar ist“.

Die Flächensicherung mit 600 Grundstücken im Wald bei knapp 200 unterschiedlichen Flächeneigentümern könnte schwierig werden. Bevor man sich diesem Thema widmen könne, soll nun aber eine sogenannte Vogelkartierung stattfinden. Sie sei Voraussetzung, um einen möglichen Standort für Windräder ins Auge zu fassen. Bis Ende März sollen konkrete Fakten vorliegen.