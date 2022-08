Mertingen

11:55 Uhr

Strahlende Sopranistin zwischen Bayreuth und Mertingen

Zu recht froh, dankbar und stolz: Eric Schneider (Klavier), Alexandra Steiner (Sopran) und Carsten Duffin (Hornist) am Ende ihres großartigen Konzerts in Mertingen.

Plus Alexandra Steiner - derzeit Solistin im "Siegfried" der Bayreuther Festspiele, ist in Mertingen zu hören. An ihrer Seite die kongenialen Partner Eric Schneider und Carsten Duffin.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Ein faszinierender, hochkomplexer Liederabend in der Aula der Mertinger Schule mit Solisten der Bayreuther Festspiele. So lautet die Essenz des hinreißend-fordernden Konzerts, das jetzt Alexandra Steiner und Carsten Duffin in der Mertinger Aula gaben. Es war ein spannender, emotionaler, bis zum letzten Ton fesselnder Auftritt, dem ein großartiges, diszipliniertes und fasziniert-gespanntes Publikum lauschte.

