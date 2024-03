Trickbetrüger erbeutet 400 Euro in Mertingen

Ein Mann hat vergangene Woche in Mertingen versucht, Geld an einer Supermarktkasse zu wechseln. Dadurch erbeutete er mehrere hundert Euro.

Bereits am vergangenen Samstag ist die Kassiererin eines Supermarkts in der Bahnhofstraße in Mertingen einem Trickbetrüger aufgesessen. Das wurde nun erst bekannt, so die Polizei. Der Mann, der einen Akzent hatte und laut den Beamten vermutlich Osteuropäer ist, bezahlte zunächst seinen kleinen Einkauf und fragte im Anschluss, ob die Kassiererin acht 100 Euro-Scheine in jeweils zwei 50 Euro-Scheine wechseln könne. Zunächst kam die Dame der Bitte nach, wurde dann aber misstrauisch und brach den Wechselvorgang ab. Die bereitgelegten 50 Euro-Scheine legte sie daraufhin wieder in die Kasse zurück. Beim Abschluss der Kasse wurde dann festgestellt, dass 400 Euro fehlten. Dem Unbekannten war es offensichtlich durch diese Masche gelungen, das Geld unbemerkt an sich zu nehmen. (AZ)