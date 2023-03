Mertingen

09:36 Uhr

Unbekannte stehlen das Kleinkraftrad einer Mertingerin

An ihrem Speed-Pedelec will eine 61-Jährige eigentlich nur das aktuelle Versicherungskennzeichen anbringen. In der Garage in Mertingen stellt sie fest: Das Rad ist weg.

Eine 61-jährige Frau wollte an einem als Kleinkraftrad eingestuften Speed-Pedelec, einem motorgetriebenen Fahrrad, das bis zu 45 km/h schnell fahren kann, vom Typ "Cube Kathmandu 45" das aktuelle Versicherungskennzeichen für 2023 anbringen. Beim Öffnen der Garage in der Richard-Wagner-Straße in Mertingen stellte die Frau laut Polizei jedoch fest, dass das Rad mit einem Zeitwert von geschätzten 2500 Euro entwendet worden war. Der Tatzeitraum liegt zwischen 8. Januar und 19. März. Die Polizei ermittelt. (AZ)

