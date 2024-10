Unbekannter stiehlt E-Scooter am Bahnhof in Mertingen

Ein Unbekannter hat am Donnerstag am Bahnhof in Mertingen einen Elektro-Tretroller (E-Scooter) gestohlen. Dies geschah in der Zeit zwischen 13.15 und 22.30 Uhr. Bei der Beute handelt es sich um einen schwarzen Roller der Marke Ultron Air.

Der Täter durchtrennte das Schloss, um das Zweirad mitnehmen zu können. Der Schaden liegt bei etwa 350 Euro. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)