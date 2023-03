Unbekannter zerkratzt Auto in Mertingen

Ein Unbekannter zerkratzt in Mertingen in der Bahnhofsstraße ein Auto. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat in Mertingen einen Wagen beschädigt. Wie die Polizei berichtet, stand der Wagen am Dienstag zwischen 6.20 Uhr und 17 Uhr in der Bahnhofstraße. In diesem Zeitraum wurde die Beifahrerseite auf einer Länge von einem Meter mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 1000 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09090/70070 bei der Polizeiinspektion Rain zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch