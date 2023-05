Unfall mit Auto und Lkw vor Molkerei in Mertingen

Am Freitagnachmittag sind ein Auto und ein Lkw zusammengestoßen. Dabei entstand ein hoher Sachschaden.

Ein Auto und ein Lkw sind am Freitagnachmittag bei Mertingen vor der Einfahrt einer Molkerei zusammengestoßen. Gegen 14.35 Uhr fuhr der Sattelzug die Bäumenheimer Straße in Mertingen in südlicher Richtung entlang. Als der Lkw nach rechts in eine Molkerei einbog, scherte er von der rechten Abbiegespur nach links auf den mittleren Fahrstreifen der Fahrbahn aus. Ein hinter ihm fahrender Autofahrer schätzte den Abbiegevorgang falsch ein und wollte nun rechts am Sattelzug vorbeifahren.

Schaden nach Unfall liegt bei über 20.000 Euro

Im selben Moment bog der Sattelzug nach rechts in die Einfahrt ab und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 20.500 Euro. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. (AZ)