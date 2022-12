Unfall mit mehreren Verletzten in Mertingen

Ein Autofahrer nimmt einem anderen die Vorfahrt und löst damit einen Unfall mit einigen Verletzten und hohem Schaden aus.

Ein 42-Jähriger war am Dienstagmorgen laut Polizei auf der Kreisstraße DON 28 von Mertingen Richtung Auchsesheim unterwegs als ihm die Vorfahrt genommen wurde. Ein 64-Jähriger fuhr mit seinem Sprinter von der Königsmühle kommend in die Kreisstraße Richtung Mertingen ein. Er übersah das Auto des 42-Jährigen, der Vorfahrt gehabt hätte, und prallte in dessen Fahrerseite. Durch den Zusammenstoß geriet der 42-Jährige ins Schlingern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam auf die Gegenfahrspur und prallte dort frontal gegen das entgegenkommende Auto einer 40-Jährigen.

Zwei Kinder blieben bei dem Unfall bei Mertingen unverletzt

Der 64-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Im Auto des 42-Jährigen waren noch seine drei Kinder im Alter von zwei, drei und vier Jahren. Der Vater und seine Vierjährige Tochter wurden leicht verletzt, die anderen Kinder blieben dem ersten Anschein nach unverletzt. Vorsorglich kam die ganze Familie mit dem Rettungswagen in die Augsburger Uniklinik. Die 40-Jährige wurde nach ersten Untersuchungen ebenfalls leicht verletzt. Sie kam mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries Klinik. Am Sprinter des Unfallverursachers entstand ein geschätzter Sachschaden von 4500 Euro. Bei den beiden anderen beteiligten Fahrzeugen entstanden Totalschäden in Höhe von je 15000 Euro bis 20000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Mertingen war vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. (AZ)