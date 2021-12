Mertingen

Unfallgegner in Mertingen wird gesucht

Die Polizei sucht nach einem Fahrer oder einer Fahrerin eines Audis, der am Freitag in Mertingen angefahren worden ist.

Eine 80-Jährige fuhr am Freitag einen Wagen im Weideweg in Mertingen an. Während sie die Polizei verständigte, verschwand der Geschädigte mit seinem Fahrzeug.

Die Polizei Rain sucht nach einem Fahrer oder einer Fahrerin eines Audis, der am Freitag in Mertingen angefahren worden ist. Gegen 15.15 Uhr fuhr eine 80-jährige Frau aus ihrer Hofeinfahrt im Weideweg in Mertingen rückwärts aus und übersah dabei einen auf der Straße geparkten Audi. Da der Fahrer oder die Fahrerin des geparkten Wagens nicht vor Ort war und die Frau kein Handy bei sich hatte, ging sie ins Haus und verständigte die Polizei, ohne sich das Kennzeichen des Fahrzeugs zu merken. Als die Unfallverursacherin wieder auf die Straße ging, stellte sie fest, dass das Auto verschwunden war. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich bei der Polizei Rain unter Telefon 09090/7007-0 zu melden. (dz)

