Mertingen

vor 18 Min.

"Unser Volk ist mutig": Mertinger Dirigent spricht über den Krieg in seiner Heimat

Plus Der Dirigent Vasyl Zarkopets möchte ein Zeichen gegen den Krieg in seiner ukrainischen Heimat setzen. Wie er bereits geholfen hat und was Musik damit zu tun hat.

Von Celine Theiss

Die Lage in der vom Krieg gebeutelten Ukraine ist nach wie vor dramatisch. Seit Ende Februar kämpft die ukrainische Armee gegen die russische Invasion. Mitten unter ihnen sind Freunde und Verwandte von Vasyl Zarkopets. Der gebürtige Ukrainer ist Dirigent bei verschiedenen schwäbischen Musikvereinen und leitet unter anderem das Blasorchester in Mertingen. Regelmäßig hat er Kontakt zu Menschen im Kriegsgebiet und erfährt so aus erster Hand, was vor Ort geschieht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen