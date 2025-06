Vereinsmeisterschaft Ordonnanzpistole des Schützenvereins Gemütlichkeit Mertingen

Kürzlich führte der Schützenverein Gemütlichkeit Mertingen die alljährliche Vereinsmeisterschaft Ordonnanzpistole durch. Dabei schießen die Schützen mit "historischen" Waffen, also Pistolen oder Revolvern, welche von Behörden oder Militär benutzt wurden und deren Baujahr bis maximal 1963 reicht. 11 Schützen traten dieses Jahr im Großkaliberprogramm gegeneinander an und versuchten mit je 4x 5 Schuss auf die Präzisionsscheibe in je 150 Sekunden und mit 4x 5 Schuss in je 20 Sekunden auf die Duellscheibe möglichst oft ins Schwarze zu treffen. Maximal können dabei 400 Ringe erreicht werden. Den ersten Platz belegte Oliver Wenger mit 358 Ringen, gefolgt von Markus Gluch mit 357 Ringen. Den dritten Platz erschoss sich Dirk Blume mit 343 Ringen.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!