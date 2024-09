Vergnügliches Singen beim Wirt in Mertingen an Mariä Himmelfahrt

Wie seit vielen Jahren war an Mariä Himmelfahrt nicht nur Kräuterbuschen binden beim Gartenbauverein (und deren Verkauf vor dem Gottesdienst), sondern für die Freunde aktiv gelebter Volksmusik auch im angenehm kühlen, luftigen Brauereistadel das "Singen beim Wirt" angesagt. Es hat sich herumgesprochen, dass die Mertinger Veranstaltung nicht nur selbst gebackene Köstlichkeiten zum Kaffee anzubieten weiß, sondern sich viele "Wirtshausmusikanten" einfinden, und für einen kleinen Obolus am Ende in den Hut ein lebhaftes, lebendiges und sehr unterhaltsames Programm anbieten. Dabei stand das zu Beginn des Nachmittags noch gar nicht so fest wer spielt - Walter Kunze, selbst "Wirtshausmusikant", der die anderen Musikanten jedes Jahr nach Mertingen einlädt, musste zunächst etliche Krankmeldungen verkünden. Dann aber holten all die, die eigentlich nur so mal vorbeischauen wollten, ihre Instrumente heraus und spielten den ganzen Nachmittag höchst vergnügt, und zur Freude aller Anwesenden auf.

Natürlich kamen die Besucher auch zu ihrem Recht und durften fleißig altbekannte Volkslieder, musikalisch von Akkordeon, Gitarre oder Mundharmonika begleitet, singen. Was dann dazu führte, dass alle fast kein Ende finden wollten.

Simone Wiedemann