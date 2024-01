Warum lief das Unfallopfer bei Mertingen auf der Straße umher?

Plus Das tödliche Unglück auf der Mertinger Umgehung gibt der Polizei weiter Rätsel auf. Ein 22-Jähriger wurde dort von einem Auto erfasst. Es gibt aber erste Erkenntnisse.

Der tödliche Unfall am Montagmorgen auf der Staatsstraße bei Mertingen gibt der Polizei weiter Rätsel auf. Unter anderem geht es um die Frage, warum sich der 22-Jährige in der Dunkelheit auf der Fahrbahn aufhielt. Die Gesetzeshüter haben inzwischen zumindest einige Erkenntnisse.

Ein 67-Jähriger, der mit seinem Auto auf der Umgehung unterwegs war, erkannte den jungen Mann am Montag gegen 6.30 Uhr zu spät. Der Pkw erfasste den Passanten, dieser wurde über die Motorhaube geschleudert und durchschlug sogar die Windschutzscheibe, sodass der Fahrer sich einen Arm brach. Als der Wagen nach etwa 50 Metern zum Stehen kam, fiel der Fußgänger vor den Pkw auf die Straße. Trotz sofortiger Erster Hilfe starb der 22-Jährige wenig später in einer Klinik.