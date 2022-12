Was sich Mertingens Bürgermeister für 2023 vornimmt

Bürgermeister Veit Meggle sieht seine Gemeinde auf dem richtigen Weg. Was ihn zum Jahreswechsel umtreibt und welche Vision er hat.

Bürgermeister Veit Meggle sieht Mertingen „auf dem richtigen Weg“. Das erklärte er bei der letzten Sitzung des Jahres im Gemeinderat. Frühzeitig seien in Mertingen die Weichen gestellt worden, um möglichst viel Energie selbst zu erzeugen, die dann vor Ort direkt verbraucht werden könne. „Energie wird nie mehr so billig sein wie in den zurückliegenden Jahren“, erklärte Meggle. Er richtete den Blick auf das Bemühen, eine Infrastruktur zu schaffen, die in vielen Bereichen autark mache.

Nach Meggles Bilanz hat der Gemeinderat im ablaufenden Jahr 20 Mal getagt und dabei über 250 Beschlüsse gefasst. „Dazu kommen einige Ausschusssitzungen“, bilanzierte der Bürgermeister. Mit Hochdruck arbeite man im Ort an einer „Nachhaltigkeitsstrategie“. Das betreffe Straßen, das Wasser und öffentliche Einrichtungen. Die eigene Nahwärme, Solar- wie Windkraftprojekte seien im Laufen, teilweise angestoßen. Die Maßnahmen würden das Landschaftsbild beeinflussen, räumte Meggle ein, „doch sie bedeuten Sicherheit für alle“.

Der Bürgermeister lobte das Miteinander im Gemeinderat und nannte drei Themenschwerpunkte, mit denen sich das Gremium zunehmend zu befassen habe: die Infrastruktur, die Energie und das soziale Miteinander. Er dankte Ratsmitglied Ulrike Hampp-Weigand, die sich sehr dafür engagiere, Flüchtlinge aus der Ukraine in Mertingen zu betreuen. „Die Einschränkungen in Mobilität und Vereinsamung sind Probleme unserer Zeit“, erklärte Meggle. Um Menschen im Alter ein würdiges Umfeld zu ermöglichen, müsste auch die Kommunalpolitik nach Lösungen suchen, „um dem Älter werden der Gesellschaft Rechnung zu tragen“.

Schließlich sprach Meggle den „Heimat-Check“ dieser Zeitung an. Dass Mertingen dabei hervorragend abgeschnitten habe und im Landkreis ganz vorn gelandet sei, erfülle ihn mit Stolz und sei für ihn ein großer Ansporn, den Spitzenplatz zu halten. (bih)