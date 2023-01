Weihnachtliches Konzert für Kartei der Not

"Und sie gebar ihren Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe", mit diesen Worten aus dem Lukasevangelium begann das Weihnachtskonzert "Siehe das Kind in der Krippe" des PGR-Mertingen. Der Kirchenchor Mertingen sowie das Holzbläsertrio, die Frauenschola und das Vokalensemble, alle Gruppen aus Mertingen, boten ein breites eindrucksvolles Spektrum an weihnachtlichem Musizieren. Die Besucher honorierten das Benefizkonzert zugunsten der Kartei der Not mit einem beachtlichen Betrag von 520 Euro.

Foto: Susanne Heckmeier