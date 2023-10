Mertingen

vor 33 Min.

Windpark im Mertinger Wald? – Bürger vermuten "heimliche Agenda"

Plus Die potenziellen Windräder erhitzen die Gemüter in Mertingen. Mehrere Bürger haben nun eine Webseite gegründet, die Druck auf Bürgermeister Meggle machen soll.

Von Lara Schmidler Artikel anhören Shape

Erneuerbare Energien sind zwar stark im Kommen, bieten aber auch enormen Stoff für Ärger. Das zeigt sich auch in Mertingen, wo aktuell geprüft wird, ob im Waldgebiet westlich von Druisheim ein Windpark mit vier bis fünf Windrädern möglich wäre. Noch stecken diese Überlegungen in den Kinderschuhen. Das hat jüngst den Unmut mehrerer Bürger geweckt, die hinter dem Schweigen aus dem Rathaus eine heimliche Agenda von Bürgermeister Veit Meggle vermuten. Die am vergangenen Freitag freigegebene Webseite www.windrad-mertingen.de soll die Bürgerinnen und Bürger aufklären und Druck aufs Rathaus machen. Was ist dran an den Vorwürfen?

Martin Gerlach wohnt in Druisheim, unweit des Waldes, der das Zentrum des Ärgernisses darstellt. Hier soll nach dem Willen des Mertinger Gemeinderats geprüft werden, ob sich Windräder aufstellen ließen. Das Thema sei bereits vor rund eineinhalb Jahren angesprochen worden, wie Gerlach erzählt. Dann habe man allerdings erst einmal nichts mehr gehört – bis es plötzlich geheißen habe, es werde ein Gutachten im Wald erstellt. "So was spricht sich rum in einem kleinen Dorf", sagt Gerlach. Dann sei auch noch das Unternehmen GP Joule mit an Bord gewesen, ein Umstand, den Gerlach besonders kritisch sieht. "Politik und Wirtschaft, das hat immer ein bisschen ein Geschmäckle."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen