Mertingen

Zott will weitere Freiflächen-Photovoltaikanlage bauen

Plus Das Unternehmen setzt auf erneuerbare Energien - und zwar nicht nur nördlich des Monte-Werkes. Eine weitere Anlage war Thema im Mertinger Rat.

Von Daniel Weigl

Die Firma Zott investiert weiter in erneuerbare Energien. Wie berichtet, will die Molkerei mit Sitz in Mertingen auf Bäumenheimer Flur, nördlich des Monte-Werkes, einen Solarpark errichten. Doch es ist nicht das einzige Projekt der Firma dieser Art. Nördlich der firmeneigenen Kläranlage will Zott eine weitere 2,3 Hektar große Freiflächen-Photovoltaikanlage auf eigenem Grund bauen.

Die Mertinger Gemeinderäte sind schon deutlich weiter als ihre Bäumenheimer Kollegen. Bereits im Juli 2022 stellte das Gremium einen Bebauungsplan für das "Sondergebiet vorhabenbezogener Bebauungsplan Photovoltaikanlage Firma Zott Mertingen Flurnummer 716" auf. Nach der öffentlichen Auslegung wurden nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger behandelt.

