Zwei Brüder prügeln sich betrunken in Mertingen

Zwei Brüder gerieten am Samstagmorgen in Mertingen aneinander. Dabei war auch reichlich Alkohol im Spiel.

In Mertingen hat sich am frühen Samstagmorgen eine Schlägerei zwischen zwei Brüdern ereignet. Einer der Brüder erlitt dabei Beulen und Kratzer im Gesicht. Da am Abend laut Angaben der Polizei offenbar viel Alkohol geflossen ist und eine Aussprache aufgrund der Alkoholisierung schwierig war, müssen die genauen Hintergründe der familiären Auseinandersetzung noch geklärt werden. Beide Brüder hatten einen Wert von weit über ein Promille. (AZ)