Zwei Leichtverletzte bei Unfall nahe Mertingen

Bei Mertingen stoßen zwei Autos zusammen. Verursacherin des Unfalls ist eine Frau, die abbiegen will.

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von schätzungsweise 8000 Euro - das ist die Bilanz eines Unfalls auf der Umgehungsstraße von Mertingen am Samstagvormittag. Wie die Polizei berichtet, wollte eine Frau, die mit ihrem Auto von Lauterbach her kam, nach links auf die Augsburger Straße einbiegen. Dabei übersah die Fahrerin aber einen entgegenkommenden Wagen, der hinter einem abbiegenden Pkw unterwegs war. Das andere Auto krachte in die rechte Seite des Pkw der Frau. Beide Beteiligte erlitten leichte Blessuren. (AZ)