Drei Diebe stehlen Metallabfälle aus Container

Drei Unbekannte haben am Montag aus einem Metallcontainer, der auf einem Firmengelände in Monheim stand, Metallabfälle gestohlen. Laut Polizei passierte dies um etwa 21.30 Uhr in der Wemdinger Straße. Die Täter nahmen zwei Kachelöfen sowie diverse Eisenrohre mit.

Der Metallpreis wird auf einen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Die Diebe waren Zeugen zufolge mit einem schwarzen Ford Focus mit ukrainischer Zulassung vor Ort. Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)