Metall-Diebe auf Gelände von Firma in Monheim

Monheim

Drei Diebe stehlen Metallabfälle aus Container

Unbekannte erbeuten Kachelöfen und Metallrohre aus Behälter auf Gelände von Firma in Monheim. Polizei bittet um Hinweise.
    Die Polizei sucht nach drei Unbekannten, die in Monheim Metallabfälle gestohlen haben.
    Die Polizei sucht nach drei Unbekannten, die in Monheim Metallabfälle gestohlen haben. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Drei Unbekannte haben am Montag aus einem Metallcontainer, der auf einem Firmengelände in Monheim stand, Metallabfälle gestohlen. Laut Polizei passierte dies um etwa 21.30 Uhr in der Wemdinger Straße. Die Täter nahmen zwei Kachelöfen sowie diverse Eisenrohre mit.

    Der Metallpreis wird auf einen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Die Diebe waren Zeugen zufolge mit einem schwarzen Ford Focus mit ukrainischer Zulassung vor Ort. Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

