Metall in Firma gestohlen: Diebe sollen ins Gefängnis

Fast schon routiniert setzen sich die vier Angeklagten auf die Anklagebank im Jugendschöffengericht in Nördlingen. Dahinter passend angeordnet ihre vier Verteidiger. Vor zahlreichen Angehörigen und Freunden geht der Prozess um vier Mitarbeiter, die ihren Arbeitgeber um rund 350.000 Euro betrogen haben, in die letzte Runde. Nachdem das Verfahren gegen das Quartett wegen schweren Bandendiebstahls am ersten Sitzungstermin nicht zum Abschluss gekommen war, sollen nun im zweiten Anlauf die Urteile gefällt werden. Am Ende landen wohl drei Beteiligte hinter Gittern.

