Microsoft-Masche: Polizei warnt vor Betrugsversuchen

In den vergangenen Tagen ist es in Nordschwaben vermehrt zu Betrugsversuchen durch einen vermeintlichen „Microsoft-Support“ gekommen. Das teilt die Polizei mit. Die Geschädigten befanden sich beim Surfen im Internet. Hierbei öffnete sich in allen Fällen ein Popup-Fenster, das eine Nachricht von Microsoft vortäuschte. Die Betroffenen wurden dabei aufgefordert, eine Telefonnummer anzurufen und dann Fernzugriff auf ihre Computer zu gewähren.

Die Täter führten im Anschluss Konto-Transaktionen durch. Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen und gibt folgende Tipps: Microsoft werde niemals über ein Pop-Up-Fenster dazu auffordern, bei der Firma anzurufen. Microsoft werde ebenso nicht bei Personen anrufen. Private Informationen wie zum Beispiel Bankkonto- oder Kreditkartendaten sollten Bürger auf keinen Fall herausgeben. Außerdem sollten diese unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf ihren Computer gewähren, beispielsweise durch die Installation einer Fernwartungssoftware. (AZ)