Milchtankwagen fährt mit über 20.000 Litern Milch in Graben

Der Fahrer eines Milchtankwangens ist am Mittwoch mit seinem Wagen samt Anhänger verunglückt. Wie Polizei mitteilt, fuhr der 61-Jährige um 8.25 Uhr auf der Bundesstraße 25 von Großsorheim in Richtung Harburg. In einem Kurvenbereich der B25 kam der Zug mit 20.000 Litern Milch nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leitpfosten.

Aufgrund des aufgeweichten Untergrundes im Straßengraben sackte das Gespann ab und drohte umzukippen. Der Lkw musste ausgepumpt und anschließend durch eine Fachfirma geborgen werden. Es entstand lediglich geringer Sachschaden und der Fahrer blieb unverletzt. (AZ)