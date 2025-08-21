Militärflugzeug über Donauwörth: Mission unbekannt

Bei dem großen Militärflugzeug, das am Mittwoch knapp eine halbe Stunde lang über Donauwörth kreiste, handelte es sich tatsächlich um eine Maschine vom Typ Hercules der deutschen Luftwaffe. Dies bestätigt nun das Luftfahrtamt der Bundeswehr auf Anfrage unserer Redaktion. Manche Frage bleibt freilich offen.

Das Amt wertete nach eigenen Angaben die Radardaten vom 20. August aus. Demnach war die Hercules von Efreux in Frankreich zum österreichischen Fliegerhorst bei Tulln an der Donau unterwegs. Das viermotorige Transportflugzeug gehört zu der deutsch-französischen Staffel, die seit 2022 in Efreux beheimatet ist und über insgesamt zehn Hercules-Exemplare verfügt. Von denen gibt es dort eine längere Transport-Version und eine Tanker-Variante. Letztere drehte am Mittwoch sechs Runden über Donauwörth und war dabei augenscheinlich vergleichsweise langsam. Nach Auskunft des Luftfahramts flog sie in gut 1200 Metern Höhe mit einer Geschwindigkeit von 333 Stundenkilometern.

Hercules-Flugzeug kann bis zu 35.000 Liter Kerosin mit sich führen

Auffällig an diesem Modell ist eine Art Stab, der am Bug über dem Cockpit mehrere Meter nach vorne reicht. Der Bundeswehr zufolge ist dies ein Teil der Betankungsanlage. Die Hercules kann bis zu 35.000 Liter Kerosin mit sich führen und in der Luft andere Flieger sowie Hubschrauber mit Sprit versorgen.

Eine Antwort auf die Frage, warum die Besatzung ausgerechnet über Donauwörth kreiste, bleibt das Amt schuldig. Leider liege für diesen Flug kein Flugplan vor. Dies sei ungewöhnlich. Folge: Zu der Mission könnten keine Angaben gemacht werden. Möglich ist, dass sich die Hercules auf einem Testflug befand. Sie ist auch mit einer hochwertigen Kamera ausgestattet, die für Aufklärungszwecke eingesetzt werden kann. Solche Kameras werden auch in Militärhubschrauber eingebaut, die Airbus Helicopters in Donauwörth herstellt.