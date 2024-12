Zwei Autos bei Unfall in Berg demoliert

Bei einem Auffahrunfall im Donauwörther Stadtteil Berg ist am frühen Montagabend ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei bremste um 17.20 Uhr ein 33-Jähriger Mann sein Auto in der Nürnberger Straße ab, um nach links in die Kreuthstraße abzubiegen. Eine 33-Jährige, die mit ihrem Pkw nachfolgte, bemerkte dies zu spät und prallte mit ihrem Wagen auf das Heck des anderen Autos.

Beide Fahrzeuge wurden derart demoliert, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Beteiligten blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die Beamten verwarnten die Frau gebührenpflichtig. (AZ)